Indonesië wil voor 30 miljard euro nieuwe hoofdstad op Borneo bouwen

De verhuizing zou moeten beginnen in 2024. De president wil de hoofdstad verplaatsen om meerdere redenen. Het verkeer in Jakarta loopt steeds vast, de luchtvervuiling is een groot probleem en er zijn geregeld overstromingen. De metropool, en zijn tien miljoen inwoners, zakt door de terugkerende wateroverlast letterlijk langzaam weg. Als er niets wordt gedaan zou het noorden van Jakarta tegen 2050 onder water staan. Het verkassen van het politieke centrum zou naar schatting zo'n 30 miljard euro gaan kosten, sprak Widodo vandaag.

Investeerders gezocht

De president laat weten dat de overheid 19 procent van de ‘verhuiskosten’ wil betalen. De rest van het geld moet onder meer worden opgebracht door particuliere investeerders. De nieuwe hoofdstad moet komen op een locatie tussen de regentschappen Noord Penajam Paser en Kutai Kartanegara op het eiland Borneo. De nieuw te ontwikkelen stad heeft nog geen naam, maar komt te liggen tussen de bestaande steden Samarinda en havenstad Balikpapan, dat belangrijk is voor kolen- en olietransporten. ,,Het is een strategische locatie in het centrum van Indonesië’’, zegt Widodo.

Zorgen over nieuwe stad

Eerder deze maand stelde de president de regio Kalimantan nog voor als nieuwe locatie voor het regeringscentrum van zijn land. De discussie over het verlaten van Jakarta woedt al tientallen jaren. Borneo, dat is opgedeeld in een Indonesisch en een Maleisisch deel, heeft een oppervlak van ruim 744.000 vierkante kilometer en is daarmee ’s wereld op twee na grootste eiland. Alleen Groenland en Nieuw-Guinea zijn groter.



Op het eiland, dat bekendstaat om uitgestrekte regenwouden en de daarin levende populatie orang-oetans, wonen iets meer dan 16 miljoen mensen. De nieuw te bouwen hoofdstad zal naast werkplekken ook woonruimte moeten bieden aan 1,5 miljoen ambtenaren. Milieuorganisaties spreken hun zorgen uit dat een nieuwe stad op Borneo ten koste van nu al bedreigde diersoorten zal gaan.