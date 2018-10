Indonesië opnieuw getroffen door aardbeving, dodental stijgt naar 1234

De beving komt slechts enkele dagen nadat een verwoestende aardbeving op Sulawesi aan zeker 1234 mensen het leven heeft gekost. Indonesische media hadden al eerder gemeld dat het dodental tot boven de 1200 was gestegen. De aardbeving in het noordwesten van Sulawesi had een kracht van 7,4 en veroorzaakte een metershoge vloedgolf.



Op Sulawesi heerst steeds meer chaos. Er liggen vermoedelijk nog veel mensen onder het puin in Palu, een stad met circa 380.000 inwoners. Reddingswerkers hebben een tekort aan zwaar materieel om puin te ruimen en slachtoffers te bevrijden. Overlevenden klagen over een gebrek aan voedsel en brandstof. De Indonesische regering heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd.



President Joko Widodo zei dat er meer politiemensen en militairen naar het getroffen gebied worden gestuurd om te helpen bij het zoeken naar mensen die de natuurramp hebben overleefd. Een aantal districten is zeer moeilijk bereikbaar omdat wegen zijn verwoest en bruggen zijn ingestort. Verder zijn volgens de autoriteiten ongeveer 65.000 huizen verwoest.



Duizenden mensen hebben zich verzameld op het vliegveld van Palu omdat ze het rampgebied willen ontvluchten. Het lukt ze niet om weg te komen omdat er nauwelijks vliegverkeer is. De autoriteiten onderzoeken of het mogelijk is een marineschip in te zetten voor het helpen bij de evacuatie van bewoners.