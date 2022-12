Indonesië maakt seks buiten het huwelijk en samenwonen voor het jawoord strafbaar

In Indonesië heeft het parlement dinsdag wetswijzigingen goedgekeurd die onder andere seks buiten het huwelijk verbieden, op straffe van maximaal een jaar cel. Ook op samenwonen voordat je elkaar het jawoord hebt gegeven, ligt een straf van maximaal zes maanden. De nieuwe wetgeving geldt voor zowel Indonesische burgers als toeristen die in het land verblijven.

Beschuldigingen van overspel moeten gebaseerd zijn op politierapporten die zijn ingediend door een echtgenoot, ouders of kinderen. Met de nieuwe wetgeving zou ook het promoten van anticonceptie en religieuze godslastering illegaal zijn. Daarnaast zal in het herziende wetboek van strafrecht ook het beledigen van de president of staatsinstellingen en het uiten van meningen die ‘niet in lijn zijn’ met de Indonesische staatsideologie strafbaar worden.

Lees ook Indonesië wil seks buiten huwelijk strafbaar stellen, ook verbod op kritiek op staatsideologie

Ondanks felle kritiek van tegenstanders gaven de leden van het Huis van Afgevaardigden gisteren in een plenaire vergadering groen licht voor het wetsvoorstel.

Burgerlijke vrijheden

Al decennia wordt in Indonesië gewerkt aan een herziening van het wetboek van strafrecht. Dat gaat moeizaam: de laatste poging strandde in 2019, toen tienduizenden mensen bij landelijke protesten demonstreerden tegen een reeks wetten die ‘burgerlijke vrijheden’ zouden beknotten.

Ten opzichte van dat wetsvoorstel is er nu maar weinig aangepast. Eén aanpassing is dat iemand die is veroordeeld tot de doodstraf, de kans krijgt dat zijn straf wordt omgezet naar levenslang na tien jaar goed gedrag. Overeind blijft onder andere de strafbaarstelling van abortus, met uitzondering voor slachtoffers van verkrachting en vrouwen met levensbedreigende medische aandoeningen, op voorwaarde dat de foetus minder dan twaalf weken oud is.

Ook wilden islamitische groeperingen homoseks illegaal maken. Na een felle discussie tussen wetgevers werd dat voorstel uiteindelijk ingetrokken. Voor sommigen wordt het gezien als een overwinning voor de lhbti-minderheid in het land.

Kritiek

Mensenrechtenactivisten hadden er eerder bij het Huis van Afgevaardigden op aangedrongen de nieuwe regels niet aan te nemen, omdat ze volgens hen in strijd zijn met de burgerrechten in het grootste moslimland ter wereld. De nieuwe wetgeving moet in 2025 in werking treden.

Maandag trokken nog honderden mensen in verschillende Indonesische steden de straat op om tegen het voorstel te protesteren. Verwacht wordt dat er nog meer protesten komen nu de wet is goedgekeurd.

Meer kwaad dan goed

Verschillende belangenorganisaties uiten hun zorgen om de schade die de regels zouden kunnen hebben voor het imago van het land als vakantie- en investeringsbestemming. ,,Dit doet meer kwaad dan goed”, zegt Shinta Widjaja Sukamdani, plaatsvervangend voorzitter van de Indonesische werkgeversorganisatie Apindo. ,,Vooral voor bedrijven die zich bezighouden met toerisme en horeca.”

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: