Indiase vrouw noemt pasgeboren dochter naar verwoestende cycloon Fani

Het meisje werd vanochtend om 11:03 uur plaatselijke tijd geboren in het Railway Hospital in de oostelijke deelstaat Odisha. Buiten waren zware regenbuien en werden er windsnelheden gemeten van tweehonderd kilometer per uur. Ruim 1,2 miljoen mensen die in de lager gelegen delen van de staat wonen zijn geëvacueerd. Fani is de zwaarste storm sinds 2014 die over India trekt.