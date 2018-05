Indiase dorpsbewoners jagen op 'kinderlokkers': drie onschuldigen dood

Groepen ongeruste dorpsbewoners hebben in het zuiden van India drie mensen vermoord en meerdere anderen aangevallen. Ze dachten dat het om kinderlokkers ging, nadat op sociale media berichten rondgingen dat die actief waren in de regio. De politie in India zegt dat daar geen enkel bewijs voor is.

De drie moordpartijen vonden los van elkaar plaats, in verschillende dorpen. Op sociale media werden video's verspreid, met daarin de mededeling dat er een bende kinderlokkers actief was in de regio. Bezorgde ouders gingen daarna zelf op zoek naar mogelijke daders.

In het dorp Jiyapalli werd een 33-jarige riksja-chauffeur vermoord. Daarvoor zijn zes mensen aangehouden. Dinsdag werden in vergelijkbare gevallen in andere dorpen twee anderen vermoord. Volgens de politie is er geen enkele aanwijzing dat er ook echt bendes actief zijn, en zijn er geen bewezen gevallen bekend.

Eigenrichting