India: man gelyncht nadat hij een koe slachtte

In India is een man vermoord omdat hij een koe of stier zou hebben geslacht. Hij werd aangevallen door dorpsbewoners in Madhya Pradesh en doodgeslagen. Het slachtoffer, volgens diverse media een moslim, stierf in het ziekenhuis. Zijn chauffeur raakte zwaargewond. 'Koebescherming' eist de laatste jaren veel levens in India.