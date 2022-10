Incidenten en geweld rond verkiezingen Brazilië: weer Bolsonaro of toch Lula?

Nicaragua Nicaragu­aan­se dictator wil graag vriend van Poetin zijn: ‘Een van weinigen die invasie Oekraïne steunt’

Daniel Ortega vocht eind jaren zeventig als linkse revolutionair voor de rechten van de Nicaraguanen. Hij wierp 43 jaar geleden een dictatuur omver, maar de president is inmiddels zelf een machtswellusteling geworden. ,,Zijn partij is de staat. Het is ongekend wat er in Nicaragua gebeurt.’’

18:33