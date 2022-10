In Zwolle uitbehandelde Dilara (25) overleden in Turks ziekenhuis na Turkse reddingspoging

De Zwolse Dilara Sahin (25) is overleden, volgens een Facebookbericht van haar broer. Ze leed aan leukemie. Dilara werd acht maanden geleden met hulp van de Turkse regering overgebracht naar Turkije, nadat zij door artsen van het Zwolse ziekenhuis Isala was opgegeven en die haar behandeling wilden staken. In een Turks ziekenhuis leek ze op te knappen.

‘Mijn zus is nu een engel.’ Dat schrijft de Zwolse Onur Sahin in reactie op het overlijden van zijn zus Dilara in een Turks ziekenhuis. Ook de website Hollanda Postasi meldt het overlijden van Dilara op zijn website. Ze overleed zaterdag in een ziekenhuis in Istanboel.

Vader Oğuz Sahin reageert op de site van Hollanda Postasi intens verdrietig. ,,Eigenlijk ging het beter met de gezondheid van mijn dochter. Maar in deze laatste week stond alles op zijn kop en overleed zij.” Dilara zou vandaag worden begraven in de Turkse plaats Kayseri.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onverwacht

De dood van Dilara lijkt toch nog onverwacht te komen. In juli was ze dusdanig opgeknapt dat ze tegenover deze site zei: ‘Ik wil iedereen bedanken die mij en mijn familie heeft gesteund, geholpen en heeft gebeden. Hopelijk tot gauw!’

Ze putte hoop uit hemotherapie en een stamceltransplantatie (beenmergtransplantatie). Haar broer Onur zei tegen De Stentor: ,,We houden vertrouwen in een goede afloop, maar het is en blijft een heel nare ziekte, waarbij het in één klap de andere kant op kan gaan.” Dat is nu toch nog gebeurd.

Hulp uit Turkije

Het is niet de eerste keer dat Turkse Nederlanders naar Turkije worden gevlogen wanneer de medische behandeling in Nederland wordt opgegeven of niet naar wens verloopt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan was in dit geval zelfs hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de actie, zo stelde de familie van Dilara eerder in grote dankbaarheid. Dilara werd in een privévliegtuigje, met drie Turkse medisch specialisten aan boord, naar Istanboel gebracht.

De Turkse ambassade zei eerder tegen De Stentor dat dezelfde procedure is gevolgd als bij ieder ander verzoek van Turkse burgers. ,,Als je vervoerd wil worden vanuit het buitenland naar Turkije om wat voor reden dan ook, kan de ambassade worden benaderd’’, zegt een medewerker. In dit geval kwam het verzoek van de familie en de Zwolse Turkse gemeenschap. Het Turkse ministerie van Volksgezondheid neemt uiteindelijk een dergelijke beslissing. Volgens de ambassademedewerker hebben vorig jaar ‘meerdere transporten vanuit Nederland’ plaatsgevonden. ,,We proberen te helpen waar we kunnen.’’

Kritiek

Toch is er ook kritiek op de werkwijze van Turkije, die soms tot botsingen op de ic’s in Nederland leidt. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care liet eerder weten daarom een werkgroep te starten om dat in betere banen te leiden.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.