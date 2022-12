In ‘Su’ gaat het leven gewoon door, ‘historische’ excuses of niet

Italianen organise­ren massaal feestjes uit protest tegen verbod op raves

Zo’n tweehonderd mensen hebben uit protest tegen de regering Meloni een illegale house-party georganiseerd in het centrum van Rome. Ook in Bologna en Napels zijn er protesten tegen het zogenaamde ‘anti-rave decreet’. Het feest is bedoeld als protest tegen een wet die voorziet in zware straffen voor het organiseren van illegale huisfeestjes.

17 december