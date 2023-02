In stukken gesneden topmodel (28) schokt Hongkong, schoonfamilie aangehouden

4 arrestatiesHongkong is volledig in de ban van de gruwelijke moord op de 28-jarige Abby Choi, een van de bekendste modellen van de stad. Delen en botten van het lichaam van de influencer werden vrijdag gevonden in een koelkast van een appartement, melden onder meer persbureaus AP en AFP. Haar ex, voormalige schoonvader en schoonbroer zijn opgepakt op verdenking van moord.

De 28-jarige Abby Choi, moeder van twee jonge kinderen, is met ruim 100.000 Instagram-volgers en fotoshoots over de hele wereld, een van de bekendste modellen uit Hongkong. Persbureau Reuters noemt Choi een invloedrijke influencer. Het model sierde onlangs nog de cover van het modeblad L’Officiel Monaco. Vorige maand poseerde ze voor talloze fotografen tijdens een prestigieuze modeshow in Parijs. Eerder dit jaar schitterde ze in diezelfde stad nog tijdens de gerenommeerde Paris Fashion Week.

Het zou haar laatste grote klus worden. Tot grote verbazing maakte haar familie woensdag bekend dat de vrouw spoorloos was verdwenen. Voor haar leven werd meteen gevreesd. Zo zou Choi in haar auto zijn belaagd door onbekenden en vervolgens zijn meegenomen richting onbekende bestemming. De politie zette direct een grote zoekactie op touw. Dat mocht niet baten: Choi werd twee dagen later levenloos teruggevonden.

Kettingzaag

Het was de politie die de gruwelijke ontdekking deed in een vervallen appartement in Tai Po, een buitenwijk van Hongkong. De politie vermoedt dat de schoonfamilie deze woning speciaal heeft gehuurd met de bedoeling daar de moord te plegen. Zo waren de muren bedekt met canvas.

Het lichaam van Choi bleek in diverse stukken gesneden. In onder andere de koelkast en in een grote soeppot werden menselijke resten gevonden. In het appartement werden een vleessnijder, een bijl en een kettingzaag gevonden die vermoedelijk door de moordenaars gebruikt zijn. Ook lagen er handschoenen, maskers en lange regenjassen. Er zou verder ook stoofvlees zijn gevonden waarin lichaamsdelen waren verwerkt.

De politie hield een dag na de ontdekking de ex-man van de vrouw aan, op een pier in Tung Chung, een van de eilanden van de stad. Hij was volgens CNN van plan de stad per boot te ontvluchten. Volgens de South China Morning Post was hij op dat moment in het bezit van stapels geld en van een aantal luxe horloges.

Een dag eerder werden de voormalige schoonvader- en broer van het slachtoffer al aangehouden. Later is ook de moeder van de ex-man opgepakt, op verdenking van het belemmeren van de rechtsgang. Vermoedelijk was de vrouw op de hoogte van de lugubere moord en heeft ze bewijs proberen te vernietigen.

Ruzie over geld

Abby Choi en haar ex-man waren onlangs gescheiden en hadden ruzie gekregen over een enorme smak geld. ,,We denken dat het slachtoffer en haar ex-schoonfamilie veel conflicten hadden over een grote hoeveelheid geld”, stelt politiechef Alan Chung tegen persbureau AFP. Het zou gaan om tientallen miljoenen Hongkongse dollars. ,,Iemand was ontevreden over hoe het slachtoffer met geld omging.”

Het onderzoek naar de gruwelijke moord is nog in volle gang. Nog niet alle lichaamsdelen van de vrouw zijn teruggevonden. De politie is onder andere nog op zoek naar de handen en de romp van het slachtoffer. Er wordt met meer dan honderd rechercheurs en duikers een plaatselijke begraafplaats afgestruind.

De politie sluit meer arrestaties niet uit.

