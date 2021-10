In Roemenië is corona nu het dodelijkst van hele wereld: ‘Mortuaria kunnen het niet aan’

Alle ic-bedden bezet, opnamekamers en ziekenhuisgangen vol met kreunende, naar adem happende patiënten en medisch personeel dat af en aan rijdt met in zwart plastic gewikkelde lichamen. Het filmpje van 16 minuten dat journalistiek platform Recorder maakte in het universiteitsziekenhuis van de Roemeense hoofdstad Boekarest is gruwelijk om te zien. ‘Dit is hoe een gezondheidsramp eruitziet’, is de titel van de video. ,,Deze slachting komt doordat mensen roekeloos zijn, en ongeïnformeerd”, zegt een radeloze dokter in het filmpje.