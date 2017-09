In Philipsburg valt niets meer te stelen

Ravage Sint MaartenDe Sint-Maartense hoofdstad Philipsburg is hard getroffen door orkaan Irma, maar nog harder door plunderaars. In het ‘belastingparadijs’ is bijna geen winkel meer te vinden die nog niet is leeggeroofd.

Frontstreet - de PC Hooftstraat van Sint Maarten - is uitgestorven. Honderden toeristen van cruiseschepen horen zich in deze tijd van het jaar te vergapen aan ’s werelds duurste horloges, sieraden, tassen en kleding. Horlogemaker Coutier zit er, kledingmerk Tommy Hilfiger. Berlugi. Apple. Talloze juweliers. Maar niemand heeft hier nu nog iets te zoeken. Etalagepoppen staan naakt in de vitrines. Leeggeroofd.



,,Dit was de mooiste plek van Sint Maarten,’’ zegt Leroy de Wever die er met zijn familie een ijssalon en een toeristenwinkel runt. ,,Maar kijk zelf wat er nog van over is,’’ zegt hij terwijl hij losliggende takken opruimt en in een container voor zijn deur gooit.

Genadeklap

Het is opmerkelijk genoeg niet orkaan Irma die een hoop ellende heeft aangericht. Zeker, er is veel kapot, vooral bij de winkels aan de boulevard direct aan zee is er geen ruit meer heel. Sommige panden zijn compleet ingestort. De zee heeft veel kleine boten uit de jachthaven opgetild en op straat geslingerd. Zelfs een enorme dieplader ligt op het strand. Het stinkt er naar rotte vis.

Maar in Frontstreet hebben opmerkelijk genoeg veel gebouwen nauwelijks schade. Hier ligt geen strook puin van tientallen meters zoals in de straat direct aan zee. Alleen de toppen van de palmbomen zijn afgebroken.

Het zijn hier de plunderaars die de genadeklap hebben gegeven waardoor er nu zo veel is vernield, weet De Wever. Zodra de orkaan in kracht afnam, kwamen de eerste rovers al de stad in om de vitrines leeg te roven. Met rondslingerend puin sloegen ze ramen in. Slechts een enkele gepantserde ruit bleek tegen zo veel geweld bestand. Winkelier De Wever maakte in 1995 ook de verschrikkingen van orkaan Luis mee. ,,Maar wat er nu is gebeurd, heb ik toen niet gezien. Ik schaam mij er diep voor.’’

Maatregelen

Volledig scherm Schade op het eiland waar veel huizen zijn beschadigd of verwoest. © ANP Sommige eigenaren van de spaarzame winkels die nog niet zijn beroofd, hebben zelf maar maatregelen genomen. Beveiliger Roy Richards staat met zijn waakhond voor een slijterij. Gisteren probeerden plunderaars ook hier in te breken, vertelt hij, maar dat mislukte. Richards houdt nu de wacht. ,,Het gevaar is nog niet voorbij. Vooral ’s avonds en ’s nachts zie ik nog steeds jongens met wapens voorbijrijden.’’



Sommige winkeliers zijn zelf in hun dichtgetimmerde winkel gaan slapen, zoals Fransman Vidal Bruno. Samen met zijn Nederlandse vrouw runt hij aan de boulevard kledingwinkel Jembola. Achter in de zaak heeft hij een matras neergelegd, maar slapen doet hij nauwelijks. Twee uur per nacht, meer niet. Eten krijgt hij van een Nederlander die hier ook aan de haven woont.

Maandagnacht nog stonden er twintig mensen voor zijn deur die wilden inbreken. Bruno heeft met zijn breekijzer staan zwaaien dat altijd naast de deur staat. Dat hielp. Bescherming van de politie op Sint-Maarten krijgt hij niet. ,,Dit korps is een lachertje. Ik heb ze gebeld, maar ze zijn druk en hebben geen tijd. Het is een grof schandaal.’’

Dankbaar

Dolblij is hij dan ook met de Nederlandse agenten en militairen die wel patrouilleren. Vandaag nog kwamen er twaalf militairen langs. ,,Ze vroegen hoe het met mij ging. Ik ben ze heel dankbaar.’’ Ook op de wegen rondom Philipsburg hebben militairen en Nederlandse agenten op strategische plekken checkpoints ingericht. Alleen mensen die kunnen bewijzen dat ze er wonen of een winkel hebben mogen erdoor.

Veel eilandbewoners hebben zo hun eigen gedachten waarom mensen aan het plunderen sloegen. Sommigen vermoeden dat de enorme kloof tussen arm en rijk er iets mee heeft te maken. De allerrijksten komen hier in de winter vakantie vieren en strooien met geld alsof het water is. De Amerikaanse president Trump heeft ook een villa op het eiland. Anderen wijzen met de beschuldigende vinger naar de vele illegalen in het land. 30 tot 40 procent van de 60.000 inwoners is illegaal. Sommige illegalen werken voor 1 tot 2 dollar per uur in de haven. Ook de Nederlandse overheid krijgt ervan langs. Die heeft met het sturen van 100 mariniers de situatie verkeerd ingeschat, vinden sommigen.

Leed

Maar volgens bewoners heeft premier Marlin op de radio ook gezegd dat de politie mild is naar mensen die niets meer hebben. En dat ze maar moeten nemen wat ze moeten meenemen. Daar bedoelde Marlin niet mee dat ze maar luxegoederen moesten roven, maar toen was het leed al geschied. Beveiliger Roy Richards had er ook nog wel enig begrip voor kunnen opbrengen als mensen roven om in leven te blijven. ,,Maar hier zijn winkels moedwillig open gebroken en liepen mensen met gestolen tv’s over straat. Wat wil je daarmee gaan doen? Niemand heeft stroom.’’

Winkelier Leroy de Wever probeert ondertussen zijn leven weer op te pakken. Al dagen is hij de ravage aan het opruimen. Als er stroom komt, kan hij binnen twee dagen weer open, verwacht hij. Alleen de ooit zo prachtige tuin heeft een nieuw seizoen nodig om weer in bloei te komen. Maar dat komt helemaal goed, verwacht hij. Hij gaat er snel een bordje in zetten. ‘Our garden will bloom, so will Sint-Maarten’ komt erop te staan.