In megadroog Californië dobbert een rivier aan dode vis voorbij

De babyzalm zou dik en levenslustig haar onderzoeksnet in moeten zwemmen, maar Jamie Holt stapt aan wal met een emmer lamlendige visjes. Een stuk of vijfentwintig drijven op hun zij, hartstikke dood. Holt is visserijspecialist van de Yurok-stam, een gemeenschap van oorspronkelijke Amerikanen in het noorden van Californië. Ze houdt al meer dan twee decennia de visstand in de rivier de Klamath in het oog, want zalm betekent leven voor de Yurok, en het leven is zalm. Nog nooit is ze met zulk slecht nieuws weer op de kade gestapt. ,,We hebben wel vaker last gehad van ziekte, maar dit jaar overtreft alles.’’