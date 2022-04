In Liman zien ze de Russen steeds dichterbij kruipen: burgers schuilen dag en nacht in kelders

Metalen pijltjes gevonden in lichamen Boetsja: ‘Wapen werd gebruikt in Eerste Wereldoor­log’

Lijkschouwers hebben een zorgwekkende ontdekking gedaan in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev die wekenlang bezet werd door Russische troepen. In tientallen lichamen van burgers die aangetroffen werden in massagraven, zijn kleine metalen pijltjes gevonden.

25 april