In hoger beroep lagere straf voor Nederlandse sprinter en vriend voor drugshandel in Hongarije

De Nederlandse ex-atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn dinsdag in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dat is een jaar minder dan de straf die de rechtbank de jeugdvrienden vorig jaar oplegde. De motivatie van de rechtbank volgt nog.

Het Openbaar Ministerie, dat destijds respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging na de veroordeling vorig jaar in hoger beroep. Het OM zegt ook nu verrast te zijn door het feit dat de straf zelfs lager uitpakt. De veroordeling is nu definitief, beroep is niet meer mogelijk.

De Groningers Roelf B en zijn vriend Gert-Jan N. mochten de behandeling van hun zaak in huisarrest afwachten, in een appartement in Hongarije. De definitieve veroordeling betekent dat ze nu weer terug moeten naar de gevangenis. Zij kunnen wel een verzoek indienen om de rest van hun straf in Nederland te mogen uitzitten. Op papier kan je ook in Hongarije, net als in Nederland, vervroegd op vrije voeten komen na ongeveer tweederde van je straf te hebben uitgezeten. Dat betekent dat ze ergens in 2022 vrij kunnen komen. Beide mannen zitten al anderhalf jaar vast.

Hoe lang ze nog precies moeten zitten, is niet helemaal duidelijk. B en N. zaten een tijdlang in huisarrest en die dagen tellen niet één op één als dagen in de gevangenis.

Grootste vangst

Roelf B. en Gert-Jan N. werden in de zomer van 2019 opgepakt op het muziekfestival Sziget in Boedapest met een grote hoeveelheid drugs. De in beslag genomen partij had een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het festival.

Roelf B. en zijn schoolvriend zitten al vast sinds augustus 2019, waarvan ruim een half jaar in huisarrest.