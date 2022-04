In het VK kan niemand om Invictus Games heen

De populariteit van prins Harry mag na zijn spraakmakende interview met Oprah Winfrey tot een dieptepunt zijn gedaald onder het Britse volk, in het sportcentrum van Brunel University valt begin april geen kwaad woord over hem. De oprichter van de Invictus Games is voor de organisatie achter Team UK een reddende engel. Zonder zijn werk zou het project nooit van de grond zijn gekomen.

,,Harry raadde me aan om in Den Haag stroopwafels te eten”, vertelt Rachel Williamson. De prins, zo geeft de ‘teamcaptain’ aan, stak de deelnemers in aanloop naar het evenement in Nederland regelmatig een hart onder de riem. Niet als de kleinzoon van koningin Elizabeth, maar als een voormalig militair die de speciale cultuur van het leger snapt. Met dikdoenerij krijg je in deze wereld geen voet aan de grond.

Williamson dient als het uithangbord van het motto van de Invictus Games. Niet toevallig prijkt ‘I am the master of my fate, the captain of my soul’ in gele en groene inkt op haar onderarm. Een cameraploeg van Netflix volgt haar en andere prominente leden van de equipe tijdens hun weg naar de uitgestelde Spelen voor gewond militair personeel van dichtbij. Hun verhaal moet lotgenoten over de streep trekken.

De voormalige hospik van de RAF, de Britse luchtmacht, verloor het gevoel in haar arm tijdens een partij rugby, een sport waarin ze uitblonk. Haar zelfvertrouwen verdween. Ze trok zich terug in haar schulp. Met dank aan Invictus UK kreeg Williamson de kans om te revalideren onder de vlag van het leger. Nu fungeert ze als vraagbaak en gids voor de equipe. ,,We zijn een familie die leeft met het militaire ethos.”

In de zaal in Uxbridge, een voorstad van Londen, volgt Chef de Missión Hannah Lawton het voorlaatste trainingskamp voor vertrek aandachtig. De dertiger werkt voor Help for Heroes, de liefdadigheidsinstelling voor veteranen. Het gehele traject wordt door Help for Heroes begeleid én betaald. Met coaches van paralympisch niveau, revalidatieartsen, psychologen, wekelijkse trainingskampen en topmateriaal krijgen de geselecteerde sporters een compleet pakket voorgeschoteld.

,,Ik kom woorden tekort om te vertellen hoe goed Invictus werkt”, zegt Lawton. ,,Prins Harry verdient lof. Door zijn invloed schaarden grote partijen zich erachter. En, niet onbelangrijk, kwam er geld beschikbaar. Maar het echte werk wordt hier geleverd door professionals.” Ondanks hun vaak stoere houding en zelfverzekerde blik, zitten in de atleten veel onverwerkte trauma’s verscholen.

Lawton maakt duidelijk dat het creëren van een familiegevoel daarom van cruciaal belang is. Het nadrukkelijk betrekken van naasten bij de weg naar de Invictus Games mag volgens haar niet worden onderschat. ,,Veel militairen vallen in een zwart gat als ze gewond raken. De structuur van het leger verdwijnt. Op de kameraden, met wie ze op missies gingen, kunnen ze niet meer leunen. En thuis snapt niemand hen. Hier leren ze hun ervaringen te delen met ‘burgers’.

Melanie Waters, ceo van Help for Heroes, lacht cynisch als de financiering ter sprake komt. Slechts een derde van het budget wordt geleverd door de overheid. De rest komt voort uit donaties en het groeiende netwerk van sponsors uit het bedrijfsleven. ,,Zonder prins Harry hadden die zich niet zomaar aangemeld. Helaas werkt het zo in het VK. Wie iets voor elkaar wil krijgen, moet zijn eigen broek ophouden. Ook als het militairen betreft.”

Door openhartige deelnemers als Lisa Johnston lukt dat steeds makkelijker. Zonder enige terughoudendheid geeft ze haar intiemste geheimen prijs. De moeder van drie kinderen liep na een ongeval op een hindernisbaan Complex Regionaal PijnSyndroom op. Haar linkerbeen deed zoveel pijn, dat ze haar zelfmoord plande. ,,Als de pakketbezorger van Amazon niet had aangebeld, was ik er niet meer geweest.”

Johnston liet haar ledemaat amputeren. Via Invictus kreeg ze weer een ‘levensdoel’. Na de Spelen begint de 39-jarige vrouw aan een baan in een militair ziekenhuis. Op Netflix wil ze wegkwijnende lotgenoten, die kampen met PTSS of fysieke handicaps, inspireren om zich aan te melden. Chef de Missión Lawton herkent de aanzuigende werking van mond-tot-mondreclame. ,,De publiciteit trekt veteranen steeds makkelijker over de streep. Niet alleen Netflix, ook zenders BBC en ITV volgen ons. Je kan in het VK niet om Invictus heen.”

‘Cake Lady’ Kath Ryan, die sinds 2009 met de verkoop van taart geld inzamelt voor Help for Heroes, staat in een hoek te glunderen. ,,Ik weet hoe het eraan toeging voor Harry - een ‘darling’ - de Invictus Games oprichtte. Dit voelt als een sprookje.” Team Captain Williamson wijst op de kracht van continuïteit. ,,De opgedane ervaring is van onschatbare waarde. Ik hoop dat we Invictus over heel de wereld kunnen verspreiden. Aan ons enthousiasme zal het niet liggen.”

