In het Kremlin krijgen ze zijn naam niet over hun lippen, maar ze zijn er wel degelijk bang voor Navalny

Trein ontspoord in Zweden door gestegen water; Scandina­vië getroffen door extreem noodweer

Zweden en Noorwegen worden getroffen door extreem veel regen. Storm Hans kwam al aan land in de Scandinavische landen en heeft er voor overstromingen, branden en waterschade gezorgd. In Zweden ontspoorde zelfs een trein. Meteorologen waarschuwen dat het slechte weer nog dagen aanhoudt en dat de storm zelfs de zwaarste regenval in tientallen jaren kan veroorzaken.