In haar geboortestad is voetbalqueen Megan Rapinoe geen held meer

Ontvoerd Servisch meisje (12) terecht; klopjacht op pedofiel gaat door

1:36 Het 12-jarige meisje dat tien dagen geleden in Servië verdween en van wie werd aangenomen dat ze was ontvoerd door een veroordeelde pedofiel, is levend teruggevonden. Dat heeft de Servische politie zondag bekend gemaakt. Volgens lokale media is het slachtoffer, Monika Karimanovic, naar een ziekenhuis in de zuidelijke stad Nis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het meisje eraan toe is.