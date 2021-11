In door vulkaanas bedolven Pompeï wandel je zo oudheid binnen: ‘Hun tragedie is ons geluk’

Mattia Buondonno is gids in Pompeï. ‘Al sinds 79 na Christus’, grapt hij. Met zelfverzekerde tred loopt de lange Italiaan van de ene antieke villa naar de volgende winkel, een groep zichtbaar verwonderde toeristen in zijn kielzog. Ondertussen vertelt hij geroutineerd, maar nooit verveeld over de geschiedenis van deze bijzondere plek. ,,Door de uitbarsting van de Vesuvius en het begraven van de stad onder een dikke laag as en lava, krijgen wij nu een fantastisch beeld van het leven toen. Hun tragedie is ons geluk.’’