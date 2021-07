In de Bataclan stierven 90 mensen bij een aanslag, nu koopt Parijs de concertzaal

Parijs is van plan de historische concertzaal Bataclan te kopen. De Bataclan was zes jaar geleden het doelwit van een terroristische aanslag waarbij jihadisten negentig bezoekers doodschoten.

De gemeenteraad van Parijs neemt volgende week een besluit over de aanschaf van de zaal. De prijs is vastgesteld op 1,4 miljoen euro. Burgemeester Anne Hidalgo schrijft op Twitter dat ‘de Bataclan de geschiedenis is van Parijs'.

De Bataclan ging in 1865 open en is al jaren een van de opvallendste zalen van Parijs. De concertzaal “weerspiegelt al 150 jaar de Parijse cultuur en manier van leven”, aldus de Bataclan zelf. Behalve om het bloedbad staat de zaal ook bekend als een symbool van de Parijse vastberadenheid om ondanks de extremistische dreiging te blijven genieten van het leven.

Meerdere aanslagen

Op de avond 13 november 2015 pleegden acht jihadisten op verschillende plekken in Parijs aanslagen, ze handelden uit naam van terreurgroep IS. Bij de aanslagen kwamen 129 mensen om en vielen 350 gewonden. De terroristen schoten om zich heen in enkele Parijse cafés en pleegden zelfmoordaanslagen met een bomgordel bij het voetbalstadion Stade de France. Drie van hen drongen concertzaal Bataclan binnen.

In de zaal was op dat moment een concert bezig van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Ze schoten vanaf een balkon met automatische vuurwapens op de bezoekers. Een aanslagpleger werd door de politie doodgeschoten, de andere twee bliezen zichzelf op. Een Belgisch lid van de terreurgroep wist te ontkomen en werd pas maanden later in Brussel aangehouden. Hij moet nog voor de rechter verschijnen voor zijn aandeel in het bloedbad.