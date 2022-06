In Brazilië omgekomen Britse journalist en reisgezel zijn doodgeschoten met jachtmunitie

met videoDe in Brazilië vermoorde journalist Dom Phillips en zijn medereiziger Bruno Pereira zijn doodgeschoten met jachtmunitie, blijkt uit de autopsie. Een derde verdachte is inmiddels gearresteerd.

Eerder deze week bracht een andere verdachte de autoriteiten naar de stoffelijk overschotten van de reizigers. Op 5 juni zijn de Britse journalist en Braziliaanse overheidsmedewerker voor het laatst levend gezien.

Typische jachtmunitie

Nu drie verdachten vastzitten voor de dubbelmoord kan de politie melden dat de slachtoffers zijn beschoten. Phillips is geraakt in zijn borst en Pereira in zijn hoofd en buik. Uit onderzoek van de lichamen blijkt dat er gebruik is gemaakt van een ‘vuurwapen met typische jachtmunitie’.

De Braziliaanse politie vermoedde al dat meer mensen betrokken waren bij deze zaak. In eerste instantie waren twee broers gearresteerd en was een opsporingsbevel uitgegaan voor verdachte Jefferson da Silva Lima. Hij was voortvluchtig maar meldde zichzelf bij het politiebureau van Atalaia do Norte, vlakbij de grens met Peru en Colombia.

Criminele organisatie

De politie stelt in een verklaring dat de daders alleen handelden en er geen criminele organisaties betrokken waren. Inheemse organisaties trekken dat echter in twijfel. Volgens Univaja, een lokale inheemse groep die betrokken was bij het onderzoek, duidt alles erop dat Pereira (41) en Philips (57) ‘het pad kruisten van een machtige criminele organisatie die koste wat kost probeerde haar sporen uit te wissen’.

De groep zegt de politie sinds eind vorig jaar talloze keren te hebben gewaarschuwd dat er een criminele organisatie actief is in de Javarivallei. De politie is nog op zoek naar de boot waar Phillips en Pereira in reisden en waarin ze voor het laatst in levenden lijve gezien zijn.

Volledig scherm De derde verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau. © AFP