In Boetsja bleven de lijken op straat liggen tot de stad werd bevrijd

Met video 175 agenten gewond na nieuwe demonstra­ties in Frankrijk, ruim 200 arresta­ties

In Frankrijk is het bij pensioenprotesten op verschillende plekken in het land opnieuw tot botsingen gekomen tussen demonstranten en politie. In totaal werden 201 mensen gearresteerd en raakten 175 politieagenten gewond, zo verklaarde minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken aan het einde van de dag.