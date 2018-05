In België kun je 58.596 kilometer beschonken rijden voordat je wordt gepakt

Een beschonken automobilist wordt in België gemiddeld pas betrapt nadat hij of zij al 58.596 kilometer heeft gereden. Zonder gordel kan je in België maar liefst 110.000 kilometer afleggen, voordat de politie je staande houdt.

Verkeersveiligheidsinstituut Vias berekende hoe groot de pakkans in België is. Het instituut deed dat omdat minister van Mobiliteit François Bellot het rijbewijs met punten niet wil invoeren omdat de pakkans zo laag is in België.



Vias onderzocht hoe hoog de pakkans in België is op basis van politiecijfers, het totaal aflegde kilometers in heel België - 102 miljard - en gedragsmetingen. Zo worden er elk jaar ongeveer anderhalf miljoen alcoholcontroles uitgevoerd, wat neerkomt op één controle per 68.000 kilometer. Uit gedragsmetingen blijkt dat 2,7 procent van alle kilometers in België onder invloed wordt afgelegd, wat neerkomt op 2,7 miljard kilometer. Met 47.000 overtredingen in 2015 betekent dat dat je gemiddeld 58.596 kilometer onder invloed moet afleggen voordat je betrapt wordt.

Theoretisch

Woordvoerder Stef Willems van Vias benadrukt dat het om een theoretisch gemiddelde gaat: wie met 0,6 promille overdag overdag rondrijdt, zal dat bijvoorbeeld veel langer ongestraft kunnen doen dan wie met 2 promille op ’s nachts zwalkend over de snelweg raast.



Volgens Vias blijkt uit een internationale vergelijking ook dat de controlekans op alcohol in België bij de laagste van Europa hoort. In Noorwegen is de pakkans met 30.300 kilometer bijvoorbeeld dubbel zo groot. Het rapport vertelt niet hoe groot de pakkans in Nederland is.

Zonder gordel