In beeld: overleven na de verwoestende cycloon Idai

Idai sloeg ruim twee weken geleden toe in oostelijk Afrika, en de hulp is op gang gekomen. Er zijn onder meer kampen voor ontheemden, en er is een behandelcentrum voor cholerapatiënten. Vanuit de hele wereld worden hulpverleners en spullen in een poging de nood van de miljoenen getroffenen te verlichten. De Verenigde Naties waarschuwden eerder dat er geen tijd te verliezen is. Een woordvoerder noemde de situatie in het getroffen gebied ‘een tikkende tijdbom’.