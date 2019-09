Imanuelle Grives probeert vandaag opnieuw op vrije voeten te komen

Dat verzoek wordt vandaag in Antwerpen behandeld, bevestigt een woordvoerder. Enkele weken geleden besloot de Antwerpse raadkamer dat ze tot aan de eerste behandeling van haar rechtszaak in hechtenis moet blijven. Nu die datum daarvoor bekend is, 19 september, heeft Grives bij de behandelende rechtbank een nieuw verzoek ingediend haar zaak in vrijheid te mogen afwachten.



Volgende week staat ze voor het eerst echt voor de rechter, maar dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Grives hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Mocht ze vandaag op vrije voeten komen, kan ze in principe vrij blijven totdat ze eventueel definitief wordt veroordeeld.



Grives werd 21 juli op het Belgische dancefestival Tomorrowland betrapt met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak: meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Ze bekende drugs te hebben verkocht op het festival en kwam later met de opmerkelijke verklaring dat ze dat deed om te oefenen voor een filmrol. Die crime-film heet Suriname en wordt ondertussen opgenomen in Suriname. Grives zou inderdaad een rol vervullen maar justitie vindt dat excuus dubieus.