Imam is opa van in woestijn gevonden kinderen: 'Ze begroeven er mijn kleinzoon'

Dat zei imam Siraj Wahhaj van een moskee in Brooklyn, New York, gisteren tegen de Amerikaanse pers. ,,Of eerder erg gespannen. Ik had nooit verwacht dat hij dit zou doen."



De imam is aangeslagen door de aanhouding van het vijftal. Waren eerder de namen van de twee hoofdverdachten bekend - de twee mannen, Siraj Wahhaj (39) en Lucas Morton - nu blijkt dat de vrouwen twee van zijn dochters en een schoondochter zijn. Volgens de imam zijn negen van de elf aangetroffen kinderen (met leeftijden tussen één en vijftien jaar) zijn biologische kleinkinderen, twee anderen zijn aangetrouwde familie.



De kinderen werden vrijdag door de politie gevonden op een afgelegen terrein in de buurt van Amalia in New Mexico. Broodmager, vies en gekleed in vodden. Volgens een lokale sheriff zagen de kinderen er uit als vluchtelingen uit een derde wereldland. ,,Je kon hun ribben zien, waren vies en vooral erg bang." Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden op het terrein midden in de woestijn waar geen stromend water of elektriciteit was. De politie omschrijft het als een deels ondergrondse trailer, bedekt met plastic en trof er onder meer vier pistolen, een machine geweer en een grote lading munitie aan.