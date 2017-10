'Ik schiet met een pistool op een mens!'

Volledig scherm Wapentraining bij Las Vegas Gunfights, met eigenaar Nephi Oliva. Na het bloedbad op de Strip biedt Oliva gratis training voor alle inwoners - en al honderden mensen meldden zich. © Karlijn Houwel007 Dit is geen schietbaan, dit is een arena. De schietschool van Nephi Oliva, even ten westen van de beroemde Strip van Las Vegas, is elke vrijdagavond het toneel van man-tegen-mangevechten met echte vuurwapens en echte mensen. Alleen de munitie is nep.



Hier schiet je niet op een stuk papier; je traint hier met een doelwit dat beweegt en terugschiet. Er is harde muziek, veel knipperend licht, soms het geratel van het machinegeweer waarmee Oliva in de lucht vuurt om de concentratie van de schutters te testen.



Als toerist kun je komen kijken of zelf een gevecht aangaan. Het hoort bij Las Vegas, stad van extreem entertainment. Ook twee dagen na het bloedbad op de Strip rijden Humvees door de straten om vakantiegangers in stijl naar een schietbaan te brengen.

Ongepast

Quote Hoe ga je voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt? Niets is erger dan je hulpeloos voelen Nephi Oliva 'Schiet volautomatisch!' staat in grote letters op de zijkant van zo'n legervoertuig. Ongepast, nu 59 families rouwen vanwege zulke automatische wapens? Nephi Oliva vindt van niet. Hij biedt alle inwoners van Las Vegas gratis vuurwapentraining in zijn arena. Wie zich na de massamoord op de Strip onveilig voelt, mag in de komende weken bij hem langskomen voor lessen. ,,Eerst is er de schok, dan de rouw, en dan kom je in de fase van vastberadenheid. Hoe ga je voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt? Niets is erger dan je hulpeloos voelen."



Oliva toont zijn mailbox: binnen 24 uur had hij 400 aanmeldingen. Hij wil een Nederlandse correspondent die nog nooit een wapen in haar handen heeft gehad best laten zien hoe zo'n cursus in zijn werk gaat.



Alles, zegt hij, begint met bewustzijn van de situatie. Altijd even kijken waar de nooduitgangen zijn, bijvoorbeeld. Zelfvertrouwen schrikt ook gespuis af. ,,Maar wat als dat niet werkt? Je moet klaar zijn om fysiek te reageren, met een wapen, afhankelijk van de omstandigheden." Hij trekt een pistool uit zijn rek - een SIG Sauer P226, geliefd bij speciale eenheden van de Amerikaanse marine - en boetseert mijn vingers om de kolf. Handpalm strak tegen de achterkant van de loop, doceert hij, want als het nodig is wil je een klap kunnen uitdelen met het wapen in je vuist.

Vechthouding

,,Let op je vechthouding!" Voeten uit elkaar, een beetje door de knieën, armen tegen het lichaam, vinger naast de trekker. Daar sta ik: een good guy met een gun; volgens een fameuze uitspraak van de voorzitter van wapenlobbyclub NRA de enige remedie tegen bad guys met guns.



Ik heb mijn twijfels. Als een moordenaar vanaf grote hoogte met automatische wapens op een menigte vuurt, zoals in Las Vegas, heb ik niets aan dit pistool. Een gitarist die op het getroffen countryfestival speelde, Caleb Keeter van de Josh Abott Band, realiseerde het zich toen hij voor de zekerheid een afscheidsbericht aan zijn vrouw schreef. Hij was een groot pleitbezorger van ongelimiteerd recht op wapenbezit, zijn crewleden hadden legale wapens in de toerbus liggen. ,,Maar ze waren nutteloos", schreef hij op Twitter. ,,We konden ze niet gebruiken, want de politie zou kunnen denken dat we deel waren van de moordpartij en ons neerschieten." Zijn conclusie: ,,Wapenregulering, NU!"

Strengere regels

Na grote schietpartijen klinkt steeds de roep om strengere regels. Maar tegelijk doen wapenfabrikanten goede zaken. Klanten vrezen dat er nieuwe voorschriften komen die de aankoop later bemoeilijken of menen dat ze een wapen nodig hebben om zich te beschermen. Zelfverdediging is voor een groep Amerikanen heel belangrijk. Waar de Nederlandse overheid burgers adviseert om bij een aanslag te vluchten of dekking te zoeken, geeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid nog een derde optie: vechten. Run, hide, fight, is het devies.



,,Als iemand in het hotel gewapend was geweest, had die misschien kunnen ingrijpen", meent Oliva. ,,De slachtoffers hadden zelf niets aan een wapen gehad, nee. Maar ze waren in elk geval niet weerloos gestorven." Oliva gaat liever 'empowered' de dood in. Ik voel me weinig empowered met een moordwapen in mijn hand. Het maakt me zenuwachtig. Wat doet dit ding, dat kan doden op het moment dat ik de trekker overhaal? ,,Als ik zeg nú, dan vuur je. Nú!" Oliva geeft geen tijd om na te denken en laat het me proberen.



Geen enorme knal of terugslag - het valt mee. Als je weet hoe het werkt, en er dus enige controle over hebt, is het direct minder afschrikwekkend.

Rode ballon

Volledig scherm © REUTERS Carter, een gespierde twintiger in camouflagebroek, treedt op als 'konijn'. Of ik de rode ballon op zijn helm kapot kan schieten. Konijn Carter is weinig optimistisch over mijn richttechniek en bindt een beschermer voor zijn kruis als hij zich in een beschermend pak hijst. Hij rent in de arena wat heen en weer, van waterton naar waterton, om mij de gelegenheid te geven hem te raken. Maar hij schiet ondertussen ook op mij.



Mijn instinct zegt: wegduiken. Alleen als hij achter zijn ton staat, kom ik achter de mijne vandaan. Oliva wil juist dat ik mijn belager proactief uitschakel. ,,Je mist weer een kans. Nu, als hij loopt! Anticipeer op waar hij naartoe gaat, het heeft geen zin om te schieten waar hij was."



Niet iedereen in Las Vegas is gelukkig met Oliva's initiatief. Zijn facebookpagina stroomt over van kritiek. Van meer wapens wordt niemand beter, schrijven critici.

SIG Sauer P226

Oliva: ,,Het gaat niet om meer wapens in de handen van meer onverantwoordelijke mensen. Dat is geen oplossing, dat is deel van het probleem. Het gaat erom dat mensen die een wapen hebben beter getraind zijn."



De SIG Sauer P226 produceert met mijn vinger aan de trekker alleen afzwaaiers. Mijn brein houdt zich vooral bezig met het verbluffende feit dat ik met een pistool op een mens sta te schieten en vergeet om goed te richten.



Maar Carter komt vrolijk op me af rennen als ik drie magazijnen heb geleegd. ,,Je hebt me geraakt!" Op de rechterkant van zijn borst. De simulatiekogel heeft een rood verfvlekje achtergelaten. Als dit echt was, was hij dood.



Alhoewel. Als dit echt was, was zijn wapen ook echt, en was ik vrijwel zeker eerder dood dan hij. En met mij een paar omstanders die geraakt zouden zijn door mijn afzwaaiers. In de verwarrende kogelregen zouden ze misschien míj voor de aanvaller hebben aangezien. Stel dat zij ook wapens hadden, in paniek waren, en evenmin bijster goed getraind? Bloedig, dat was het waarschijnlijk geweest - ook in aanwezigheid van de gewapende braveriken die de Amerikaanse wapenlobby zo graag verheerlijkt.