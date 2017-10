'Ik gaf naam van ‘De Reus’ al in 1998 aan de politie'

Het was in het carnavalsleven van Aalst dat Van Damme in contact kwam met ‘De Reus’. Samen gingen ze vaak op stap en zo leerde hij hem beter kennen. Het viel hem op dat de man soms opvallende uitspraken deed. ,,Er zou een staatsgreep moeten komen en de macht zou terug aan ons moeten zijn”, zo beweerde hij onder meer. ,,Hij was extreemrechts en was nogal militaristisch ingesteld”, getuigt Van Damme, ,,maar op die jonge leeftijd sta je daar niet bij stil.” Pas later trok Van Damme er conclusies uit.