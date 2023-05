IJskar bij dodenpoort Auschwitz, gemeente onderneemt stappen tegen ‘smakeloze’ verkoop

De ijscokar dook begin mei op, zo’n 200 tot 250 meter van de historische hoofdpoort van het voormalige Duitse vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau II. De nazi’s vermoordden er tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1,1 miljoen mensen, voornamelijk Joden. De locatie van de kraam ligt volgens het regionale dagblad Gazeta Krakowska vlak bij de parkeerplaats van het museum. Tegelijk met het verkooppunt, aangesloten op een stroomvoorziening, verscheen volgens de krant ook een mobiel toilet.

Veel inwoners van Brzezinka, het dorp waar de herdenkingssite ligt, reageerden verontwaardigd. Een bewoner zei tegen Gazeta Krakowsa dat de kraam een teken was van ‘gebrek aan respect voor de doden, want dit is ten slotte de grootste begraafplaats ter wereld’. Ook in Oświęcim, zo’n drie kilometer verderop bij hoofdkamp Auschwitz I, werd verontwaardigd gereageerd. Bewoners belden het Auschwitz Museum en vroegen om opheldering.

Eten en bellen in het voormalige concentratiekamp is verboden en bezoekers moeten zich volgens het museumstatuut ‘met gepaste plechtigheid en respect’ gedragen op het terrein. Ze zijn ook verplicht zich te kleden op een manier die ‘past bij de aard’ van de plek. Desondanks moet de museumdirectie regelmatig bezoekers vermanen, bijvoorbeeld voor het maken van vrolijke selfies op de treinrails of voor de crematoria, aldus de regionale krant.

Woordvoerder Bartosz Bartyzel van het museum noemde de aanwezigheid van de kraam ‘niet alleen een voorbeeld van esthetische smakeloosheid, maar ook van ‘gebrek aan respect voor een bijzondere historische plek’. De kar staat volgens hem buiten het beschermingsgebied van het Holocaust-museum. ,,Daardoor hebben we er helaas geen invloed op’’, verklaarde hij tegenover het Poolse persbureau PAP. De zegsman zei ‘erop te vertrouwen dat de relevante lokale autoriteiten dit gênante probleem zullen oplossen’.

Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan want de kar staat op privéterrein, zo bleek uit de eerste bevindingen van het onderzoek dat de gemeente startte naar de ijs- en wafelverkoop. ,,De eigenaar van het stuk grond en de exploitant van de kiosk hebben een contract getekend’’, zei burgemeester Andrzej Skrzypiński tegen het persbureau. ,,Maar we onderzoeken nu of de kiosk überhaupt wel kan worden geëxploiteerd want het lokale ontwikkelingsplan vereist in zo’n geval de goedkeuring van de provinciegouverneur’’, vervolgde hij.

Volgens het districtsbureau werd er geen ventvergunning afgegeven voor de bewuste locatie en zal de kraam dus moeten verdwijnen. ,,Er is al een procedure ingeleid om de kraam te verwijderen’’, zei plaatsvervangend hoofd Paweł Kobielusz tegen Gazeta Krakowska.

Wanneer dat gebeurt, is onduidelijk.