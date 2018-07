IJsbeer valt bemanningslid Duits cruiseschip aan op Spitsbergen

Foutpar­keer­ders hinderen, hulp te laat voor drenkeling

13:00 Een 41-jarige man is gistermiddag om het leven gekomen na een duik in plezierhaven in Lommel, vlakbij de grens met Nederland. De man negeerde het zwemverbod en dook van een houten steiger af. Omstaanders doken de man achterna toen hij niet meer boven kwam en konden hem uit het water halen. De hulpdiensten hadden de grootste moeite om het slachtoffer te bereiken omdat de toegangsweg geblokkeerd was met foutgeparkeerde wagens.