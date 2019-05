Ierse vrouw (82) ontmoet na 60 jaar zoeken eindelijk haar 103-jarige moeder

Mackin was al sinds haar negentiende op zoek naar haar moeder. Hoewel ze haar om onduidelijke redenen decennialang niet vond, gaf ze niet op en contacteerde ze het radioprogramma. Een genealoog, iemand die zich bezighoudt met afstammingsonderzoek, hoorde het fragment en bood hulp. De kans op een ontmoeting was klein vanwege de hoge leeftijd van de moeder. Maar wat bleek: de vrouw leeft nog en woont in Schotland.



,,Ik ging er gewoon heen met mijn man, mijn dochter en haar man’’, vertelde Mackin na de ontmoeting bij RTE Liveline. ,,Mijn moeder was blij om me te zien, deed haar armen om me heen en pakte mijn handen vast. We hadden een leuk gesprek. Er was zo’n sterke band tussen ons, het was fantastisch.”

Weeshuis

Mackin groeide op in het weeshuis Bethany Home in Dublin. Daar woonden voornamelijk kinderen van protestantse moeders die waren veroordeeld voor diefstal of prostitutie of die een buitenechtelijk kind hadden verwekt. De precieze reden waarom ze in het weeshuis belandde, is niet bekend. Mackin, die zelf drie kinderen heeft, kwam er tijdens de ontmoeting achter dat ze ook nog twee halfbroers heeft.



,,Ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd dat ik van deze vrouw hou, ondanks dat ik niet wist wie ze was’’, aldus Mackin over haar moeder. ,,Als je haar gezicht ziet, is het zo’n klein gelukkig dametje. Ik kan niet geloven dat ik op mijn leeftijd nog zo’n grote verrassing meemaak in mijn leven. Je begrijpt niet hoe opgewonden ik ben.’’

Quote Je begrijpt niet hoe opgewonden ik ben Eileen Mackin

Lastig afscheid