Ierland stemt omstreden wet weg: abortus na verkrachting niet meer verboden

Dat meldt de BBC. Ruim 64 procent van de stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit. In de huidige situatie is in Ierland abortus alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Bij verkrachting of incest is het beëindigen van de zwangerschap verboden. Ierse tegenstanders erkennen hun verlies.



Ruim 3 miljoen Ieren konden gisteren in een referendum stemmen over legalisering van abortus. Ze moesten zich uitspreken over liberalisering van een grondwetsartikel dat abortus nu vrijwel onmogelijk maakt.