Ierland klaar voor keuze over groot taboe: abortus

In de St Mary's Pro Cathedral even verderop wonen op vrijdag zo'n 50 mensen de ochtenddienst bij. ,,Ik ga zeker 'nee' stemmen", zegt de 83-jarige Betty als ze naar buiten loopt. ,,Een baby'tje van twaalf weken oud is helemaal gevormd, dat mag je niet doodmaken."



Het is een veelgehoorde redenatie, die tegen het zere been is van Alibhe Smith. Zij voert al 36 jaar campagne over dit onderwerp en is een van de oprichters van de Coalition to Repeal the Eighth Amendement. ,,In dit referendum stemmen we niet over het aantal weken waarin abortus wel of niet mag worden gepleegd", roept ze fel. ,,We stemmen alleen over de vraag of abortus uit de grondwet moet worden gehaald. Daar moeten de Ieren antwoord op geven. Welke details en voorwaarden er vervolgens in de wet komen, dat is aan de verkozen politici. Dat is hun werk."



Maar voor veel mensen zijn die twee onderwerpen niet los te zien, nu de centrumrechtse premier Leo Varadkar al aan een nieuwe wet werkt waarin abortus in alle gevallen is toegestaan is tot twaalf weken in de zwangerschap. ,,Je kunt niet zeggen: ik ben voor het intrekken van het Achtste Amendement, maar ik ben tegen abortus op aanvraag", zegt Cora Sherlock, woordvoerder van de Pro Life Campaign. ,,Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Varadkar heeft vaak gesproken over het introduceren van wetten waarin abortus veilig, legaal en zeldzaam is. Maar abortus is nooit veilig voor de ongeboren baby. En, als abortus eenmaal legaal is, zal het vaker en vaker gebeuren. Niks zeldzaam."