Iedereen trok weg uit dit ‘magische’ dorp in Italië, maar (Chinese) toeristen zijn er dol op

Yuriy (15) werd in coma geslagen door groep, bekend Frankrijk reageert: ‘Word beter Yuriy’

25 januari De 15-jarige Yuriy Kruchenyk raakte zwaargewond en in coma toen hij in elkaar werd geslagen door een groep jongeren in Parijs. Vandaag bevestigde de familie van de jongen dat hun Yuriy het slachtoffer is, dat is te zien op de verschrikkelijke beelden die op sociale media rondgaan. Bekend Frankrijk spreekt zijn afschuw uit over het zinloze geweld en steekt de jongen en zijn familie een hart onder de riem.