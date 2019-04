Ideaal vakantieland Sri Lanka steeds populairder onder Nederlanders

De aanslagen konden de Sri Lankaanse bevolking niet op een slechter moment treffen: Tien jaar na het einde van een bloedige 26-jarige burgeroorlog, die 70.000 levens kostte, is het toerisme booming. Voor 2019 is het eiland door het gerenommeerde Lonely Planet uitgeroepen tot beste vakantieland van de wereld.



Het aantal toeristen steeg van nog geen 450.000 bezoekers in 2009 tot 2,1 miljoen in 2017. In de afgelopen jaren openden allerlei grote internationale hotelketens er vestigingen, zoals het Marriott, het Hyatt en het nu door een aanslag getroffen Shangri-La.



Onder Nederlandse vakantiegangers is Sri Lanka ook steeds populairder. Zo groeide het aantal bezoekers uit ons land van 41.373 in 2016 naar ruim 51.000 in 2017, een toename van bijna een kwart. Wat daarbij helpt is dat Corendon sinds 2016 pakketreizen aanbiedt, in combinatie met vliegtickets van de KLM. Dat bleek zo'n succes, dat de KLM eind 2017 het aantal vluchten naar de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo heeft uitgebreid van 2 naar 3 per week.



Verder lezen na foto