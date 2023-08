Iconische ‘kussende rotsen’ in Vietnam dreigen in te storten

Orka Lolita sterft vlak voor vrijlating na 50 jaar gevangen­schap

Een orka is na ruim vijftig jaar in gevangenschap in de Amerikaanse staat Florida doodgegaan, terwijl voorbereidingen werden getroffen voor haar vrijlating. Lolita stierf op 57-jarige leeftijd in het Miami Seaquarium nadat haar gezondheid plots achteruit was gegaan.