Hun president is voor moord veroordeeld, maar Surinamers maken zich niet druk

Video Michael (5) nodigt zijn hele kleuter­klas uit bij adoptiezit­ting

11:08 De 5-jarige Michael Clark Jr. is zo gelukkig dat zijn pleegouders via adoptie voor de wet zijn familie worden, dat hij voor de rechtszitting zijn hele kleuterklas had uitgenodigd. En zo piepten de nieuwsgierige koppies van zijn vriendjes gisteren op de eerste rij net boven de schotten uit in rechtszaal van Kent County in Michigan, Verenigde Staten.