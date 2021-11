Human Rights Watch: meer dan 100 Afghaanse agenten geëxecuteerd of verdwenen

Premier Taliban-regering spreekt bevolking voor het eerst toe: Wees dankbaar voor het nieuwe bewind

Bijna drie maanden na zijn benoeming heeft de regeringsleider van de Taliban in Afghanistan, Mohammed Hassan Akhund, zijn landgenoten voor het eerst toegesproken. In een van tevoren opgenomen audioboodschap die zaterdagavond op de staatstelevisie werd uitgezonden, riep hij de Afghanen op om dankbaar te zijn voor het Taliban-bewind. De premier was eerder bekritiseerd omdat hij niet sprak tijdens officiële bijeenkomsten.

28 november