Hulpteam naar Syrië voor Nederlandse kalifaatkinderen

Een team van Belgische artsen en psychologen staat klaar om ook Nederlandse kinderen in detentiekampen in Syrië te gaan helpen. Op dit moment wordt familieleden in Nederland gevraagd naar namen van kinderen die dringend hulp nodig hebben.

De groep artsen en psychologen, ook een chirurg gaat mee, wil 7 juni vertrekken. Het is de bedoeling van de vrijwilligers om in elk geval het detentiekamp Al Hol in Syrië aan te doen, waar op dit moment de meeste Nederlandse vrouwen en hun kinderen verblijven.

Het team staat onder leiding van de Belgische psycholoog en pedagoog professor Gerrit Loots, die al eerder op eigen initiatief Syrische kampen aandeed met een groep wetenschappers. Toen keken ze in welke mate Belgische kinderen getraumatiseerd zijn en of zij een gevaar voor de samenleving zijn als ze terugkeren. Het antwoord: nee.

De hoop was dat België daardoor open zou staan voor het terughalen van kinderen van vrouwen uit het land, die zich aansloten bij terreurbeweging IS. Toch is het Loots niet gelukt de regering daar in beweging te krijgen. Loots is bereid met eenzelfde team over te gaan tot het repatriëren van de kinderen, maar krijgt daarvoor niet de benodigde humanitaire visa.

Opnieuw

Nu vertrekt hij opnieuw naar Syrië, om tenminste ter plaatse de gezondheidstoestand van de kinderen te kunnen verbeteren. ,,Ze zijn er slecht aan toe,’’ zegt Loots. ,,We gaan met een groep die ook kleine ingrepen kan verrichten. We staan ter beschikking om zoveel mogelijk hulp aan kinderen te kunnen bieden.’’

Daarom wordt ook aan familieleden van kinderen in Nederland gevraagd om namen, waardoor het mogelijk wordt aan Koerdische autoriteiten toestemming te vragen hen te behandelen. ,,Als die worden doorgegeven, kunnen wij ze mogelijk behandelen.’’

Dat de reis van het team eerder al moest worden uitgesteld om veiligheidsredenen zegt genoeg over de omstandigheden in de kampen: op dit moment is de situatie niet goed. Het kamp Al Hol was berekend op 10.000 mensen, nu verblijven er 73.000 mensen, waaronder vluchtelingen maar ook buitenlandse moeders met kinderen. Van die laatste groep zijn er 10.000, onder wie 6500 kinderen. De vrouwen die zich aansloten bij terreurgroep IS verblijven met hun kroost in een afgeschermd deel. ,,In Al Hol verblijven de meeste kinderen die er het ergste aan toe zijn.’’ Toch hoopt Loots ook het kamp Ain Issa te kunnen bezoeken, waar ook kinderen verblijven.

Honger

Al 240 kinderen kwamen om door onder meer honger en ondervoeding, of onbehandelde en geïnfecteerde wonden, aldus Loots. Er zijn vanuit de kampen berichten over diefstallen en berovingen. Vrouwen zouden de wacht houden bij hun tenten. In België laten de grootouders hard van zich horen. Zo wordt met foto’s van de kinderen gedemonstreerd, om terugkeer van de kinderen te eisen. Met potten en pannen wordt lawaai gemaakt. Vandaag is er opnieuw een manifestatie.

In Nederland proberen grootouders ook te zorgen dat hun kleinkinderen terug naar Nederland worden gehaald. Ook hier ligt dat onderwerp gevoelig. Toen deze krant dit weekend schreef dat gesprekken met Irak lopen om de vrouwen veilig door dat land naar de Nederlandse ambassade te loodsen, zonder dat ze gearresteerd en vervolgd worden, reageerde de politiek ontstemd. CDA en VVD zijn fel tegen het terughalen van de vrouwen, maar daardoor komen ook de kinderen vast te zitten.