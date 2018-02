Hulporganisaties wisten 10 jaar geleden al van seksueel misbruik op Haïti

Het rapport maakt melding van misbruik 'op een ernstige schaal' bij 23 humanitaire, vredes- en veiligheidsorganisaties tijdens operaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige Zuid-Soedan. Het ging om 'elke vorm van seksueel kindermisbruik die men zich kan voorstellen', waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel. ,,De mensen die ons verkrachten en de mensen op kantoor zijn dezelfde'', getuigde een meisje op Haïti. Het land had in 2007 af te rekenen met een voedselcrisis die werd aangevuurd door stijgende prijzen, natuurrampen en de klimaatverandering. Het onderzoek van Save The Children dateert dus van drie jaar voor de seksfeestjes met prostituees waardoor Oxfam de voorbije week in opspraak is gekomen.

Probleem voor elke organisatie

Volgens Corinna Csaky, auteur van het rapport, kregen alle grote internationale hulporganisaties een kopie van het rapport waarin het probleem aan de kaak werd gesteld. Geen enkele organisatie werd wel bij naam genoemd in het document. ,,Wat ik verwonderlijk vond, was dat het een probleem was voor elke organisatie, ongeacht wat ze deden of welke organisatie het was'', aldus Csaky.



Ze meent dat het belangrijkste dat men kan doen om dergelijke wanpraktijken te vermijden, is om te investeren in de getroffen gemeenschappen. ,,Ja, je kunt je gedragscode en -beleid hebben, maar kinderbescherming draait om het onderwijzen van vrouwen en meisjes over hun rechten, om weten waar je terecht kan voor hulp als je je bedreigd voelt, weten wat redelijk is en waar je nee tegen kan zeggen'', zegt Csaky tegenover The Independent.



Kinderen getuigen in het rapport dat ze geen aangifte deden van het misbruik omdat ze bang waren geen hulp meer te krijgen, ze de lokale autoriteiten niet vertrouwden of niet wisten waar ze konden aankloppen.