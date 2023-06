Hulporganisaties: Tientallen migranten verdronken bij Gran Canaria

Klokkenlui­der Vietnamoor­log overleden, kopieerde 7000 pagina’s geheime informatie (Pentagon Papers)

De militair analist die de leugens van Amerikaanse regeringen over de Vietnamoorlog onthulde, is op 92-jarige leeftijd overleden. Daniel Ellsberg, bij wie in februari niet-operabele alvleesklierkanker was vastgesteld, stierf in zijn huis in het Californische Kensington, meldt de familie in een verklaring.