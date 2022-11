Hulp voor Oekraïners zonder gas, water en licht: ‘Deze winter is een kwestie van overleven’

Willem Kees gemarteld en ontvoerd in Colombia: familie vreest het zwartste scenario

Willem Kees wordt zwaargewond en met vastgebonden handen een auto ingeduwd in Colombia. Hij verdwijnt spoorloos. Zijn zus slaat alarm na enkele verdachte WhatsApp-berichtjes, een jaar later is ze ten einde raad: „De gedachte aan wat er gebeurd zou kunnen zijn is onverdraaglijk.’’

