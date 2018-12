Huiszoekingen na aanslagalarm Duitse luchthavens

UpdateDe Duitse politie is binnengevallen in drie panden die in verband worden gebracht met mogelijke plannen voor een aanslag op een luchthaven in het zuidwesten van Duitsland. De invallen volgen op vermoedelijke observaties door twee verdachten bij de luchthaventerminal van Stuttgart.

De huiszoekingen vinden plaats in een woning in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg en in twee panden in Nordrhein-Westfalen, waarschijnlijk in Aken. Gisteravond raakte al bekend dat de politie vier verdachten op het oog heeft.

Twee van hen zijn een vader en een zoon uit de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Ze maakten op 13 december, twee dagen na de aanslag op de kerstmarkt in het Franse Straatsburg, foto's van de luchthaventerminal van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Hetzelfde duo werd later gesignaleerd op de luchthaven van Stuttgart. De twee zijn geïdentificeerd aan de hand van bewakingsbeelden, aldus de SWR.

Volgens deelstaatminister Thomas Strobl (Binnenlandse zaken, Baden-Württemberg) hadden de vader en zoon tijdens hun observatie op de luchthaven van Stuttgart speciale aandacht voor de passagierscontrole en vielen ze op door hun gedrag.

Marokkaanse veiligheidsdiensten

Volgens Der Spiegel kwam de Duitse politie de verdachten op het spoor dankzij informatie van Marokkaanse veiligheidsdiensten uit Rabat. Die onderschepten begin december verdachte chatberichten op Facebook tussen ene Nabil Abu O., naar eigen zeggen een Syriër die in Frankfurt woont, en een 21-jarige man in Noord-Afrika.

In de berichten schreef Abu O. dat hij samen met anderen een aanslag plande op een prominent doelwit zoals een luchthaven in de buurt van de Duits-Franse grens. De aanslag moest volgens hem plaatsvinden in de kerstperiode omdat die ‘voor westerlingen’ zo belangrijk is.

“Ze voeren oorlog tegen de islam. Mijn broeders en ik zijn hier om tegen hen te vechten”, staat in een van de chats. “Zal ik alleen zijn?’’, vraagt een van de verdachten. “Nee we zijn met meerdere personen’’, luidt het antwoord.

Mercedes Sprinter

Het verbindende element bij de verdachte observaties van de luchthaventerminals in Parijs en Stuttgart was een witte bestelwagen met Duits kenteken dat geregistreerd staat in de regio Aken. De eigenaar van de Mercedes Sprinter is een van de verdachten waarvoor de Marokkaanse veiligheidsdiensten hun Duitse collega's waarschuwden.

Deze man komt volgens de SWR uit het radicaalislamitische milieu in Nordrhein-Westfalen. Volgens Der Spiegel gaat het om de 48-jarige Abdallah A. uit de stad Aken. Hij geldt niet als gevaarlijk. Zijn 21-jarige zoon Ilias evenmin ondanks dat hij bekend staat als fundamentalist.

Veiligheidsmaatregelen

Vanwege de verdachte observaties en mogelijke aanslagplannen gelden sinds woensdag extra veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van Stuttgart. De veiligheidsmaatregelen op de luchthavens van Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden en Mannheim zijn uit voorzorg aangescherpt. ,,De collega’s op andere grote Duitse luchthavens zijn waakzaam’’, verklaarde een woordvoerder van de Duitse federale politie in Stutgart gisteren tegenover persbureau Reuters.