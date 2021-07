Huilend Duits meisje van viral fragment massaal uitgelachen, Britten halen enorm bedrag op

Maar in plaats van medeleven, oogstte het meisje pure haat vanuit Engelse hoek. Op sociale media kreeg ze een enorme hoeveelheid aan nare verwensingen over zich heen.

Op Twitter verklaart de man zich nader. ,,Dit zou ik eigenlijk niet moeten duiden... maar deze campagne is niet opgezet omdat het hier om een meisje gaat dat huilt omdat haar team een voetbalwedstrijd verloren heeft. Wel om het walgelijke online misbruik op de sociale media aan de kaak te stellen. Om toch een zweem van positiviteit te brengen in deze steeds meer onverdraagzame en verdeeldheid zaaiende maatschappij. Ook nog eens actief aangemoedigd door onze draak van een regering. Om iedereen aan te tonen dat deze erg aanwezige en vocaal actieve Britse minderheid niet een hele natie vertegenwoordigt. En dat we ook wel degelijk van goeie wil kunnen zijn.”

Hughes gaat verder: ,,Ja, er zijn vele potentiële acties voor het goeie doel om de schouders onder te zetten... maar ik heb deze uitgekozen. Ik denk wel dat de ouders van dit kleine meisje het geld kunnen besteden om hun dochter eens goed in de watten te leggen, zodat ze weet dat niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk een verschrikking is en we ook wel degelijk om haar geven. Nee, ik ken dit meisje (nog) niet, maar daar kunnen de sociale media snel verandering in brengen.”