Houten penis terug op Duitse bergtop, maar wel langer en dunner

Bouterse over December­moor­den: ‘De geschiede­nis zal mij vrijspre­ken’

30 november Voor het eerst in dertien jaar verscheen Desi Bouterse vandaag voor de Krijgsraad in het proces rond de Decembermoorden. Hij verklaarde waarom hij in verzet gaat tegen zijn veroordeling tot twintig jaar cel. Volgens Bouterse is niet aan waarheidsvinding gedaan en zijn belangrijke getuigen genegeerd. ,,Het onrecht dat mij is aangedaan moet gecorrigeerd worden.”