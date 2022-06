Hoorzitting: razende Trump wilde met aanhangers naar het Capitool, Secret Service hield hem tegen

Een oud-medewerker van het Witte Huis getuigt in een explosieve hoorzitting in het Amerikaanse Congres over de razende woede van Donald Trump. Die raakt dieper in de problemen.

De ketchup droop in december 2020 van de muur van het Witte Huis, beschreef Cassidy Hutchinson, een 25-jarige assistent van de belangrijkste adviseur van toenmalig president Trump. Zij hielp het huishoudpersoneel met opruimen, nadat Trump zijn lunch door de kamer had gesmeten. Hij had woest gereageerd op een interview waarin zijn minister van justitie Bill Barr had gezegd dat er géén bewijs was voor grootschalige fraude in de presidentsverkiezingen die hij kort daarvoor had verloren.

De onderzoekscommissie die Trumps pogingen om op het pluche te blijven bestudeert liet Hutchinson schetsen wat zij gezien en gehoord heeft in de aanloop naar 6 januari vorig jaar. Toen bestormden aanhangers van Trump het Capitool, om te voorkomen dat het Congres daar zijn verlies zou bevestigen. Hutchinson beschreef in beeldend detail - en onder ede - wat in de presidentiële vertrekken gebeurde.

Trump wist dat sommige aanhangers gewapend waren, zei de assistent van stafchef Mark Meadows, eerder werkzaam voor diverse andere Republikeinen. Op de ochtend voor de bestorming was Hutchinson aanwezig toen een medewerker van het Witte Huis, Tony Ornato, met Meadows kwam delen dat betogers waren gezien met onder meer pistolen en messen. Meadows wilde weten of hij dat ook met de president had gedeeld. “Tony zei: ja, sir, hij weet er ook van.”

Het is een zeer belastende verklaring voor de president - ondanks de dreiging van wapens riep zijn aanhangers in een speech op om naar het Capitool te gaan en te ‘vechten’, een woord dat hij meermaals gebruikte. De commissie zei ook verklaringen te hebben van getuigen die erop wijzen dat mensen uit de kring rond Trump probeerden om hen te intimideren. Dat is een misdaad. Een voormalig stafchef van Trump, Mick Mulvaney, sprak op Twitter van een ‘heel, heel slechte dag’ voor de oud-president.

Voordat Trump die 6 januari de menigte toesprak moesten aanwezig die erbij wilden zijn door metaaldetectors van de Secret Service. ,,Hij was boos dat ze mensen daar niet doorheen lieten met wapens,” observeerde Hutchinson. ,,Ik hoorde de president iets zeggen in de trant van, het kan me niet schelen dat ze wapens hebben. Ze zijn hier niet om mij kwaad te doen. Haal de f-ing metaaldetectoren weg. Laat mijn mensen binnen,” beschreef ze zonder het scheldwoord fucking uit te willen spreken.

Trump wilde juist zélf met hen naar het Capitool gaan. Toen een agent van de Secret Service die hem beschermde weigerde omdat het niet veilig was, zou Trump ‘woedend’ zijn geworden, hoorde Hutchinson van een andere medewerker die erbij was. ,,Hij zei iets in de geest van: ik ben de f-ing president, breng me naar het Capitool.” Hutchinson zegt dat een collega haar vertelde dat de president vervolgens het stuur zou hebben gegrepen van de SUV waarin hij werd vervoerd en met zijn hand uithaalde naar de schouder van de beveiliger. Amerikaanse media voerden later een anonieme bron in de Secret Service op die het ontkent.

In het Witte Huis waarschuwde juridisch adviseur Pat Cipollone heel nadrukkelijk dat Trump de wet zou overtreden als hij doorzette en dat er doden konden vallen. Cipollone drong aan op actie in gesprekken die Hutchinson kon horen. ,,Ze roepen letterlijk op om de vicepresident op te hangen,” zei de presidentieel jurist, toen dat klonk in spreekkoren over Mike Pence. Stafchef Meadows reageerde laconiek. “Je hebt [Trump] gehoord, Pat. Hij denkt dat Mike het verdient. Hij vindt niet dat ze iets verkeerd doen.”

Trump viel de getuige aan op zijn eigen sociale media-netwerk en noemde haar ‘totaal nep’. De Republikeinse partij doet haar getuigenis onder ede, waarbij onwaarheden strafbaar zijn, af als onbetrouwbare informatie ‘van horen zeggen’.

Cassidy Hutchinson wordt volgens bronnen van Amerikaanse media ernstig bedreigd. ,,We staan allemaal bij haar in het krijt,” vond Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de onderzoekscommissie. ,,Onze natie wordt beschermd door degenen die het fundamentele verschil tussen goed en kwaad kennen. En ik wil dat alle Amerikanen weten dat wat mevrouw Hutchinson vandaag heeft gedaan niet gemakkelijk is.”