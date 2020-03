Hoopgevend nieuws: Italiaanse grootmoeder (95) herstelt volledig van coronavirus

Een hoogbejaarde Italiaanse vrouw die begin maart besmet raakte met het coronavirus, is afgelopen weekend genezen verklaard. Dat bevestigen artsen aan Italiaanse media. De 95-jarige Alma Clara Corsini uit Fanano, een gemeente in de Noord-Italiaanse provincie Modena, is daarmee de op één na oudste persoon ter wereld die hersteld is van het virus.

De kranige vrouw werd 5 maart opgenomen in het ziekenhuis met ernstige griepverschijnselen die duidden op het alsmaar oprukkende coronavirus. De vooruitzichten waren allesbehalve gunstig, maar naarmate de dagen vorderden begon de vrouw zich steeds beter te voelen.



Volgens het medisch personeel zal de vrouw zelfs volledig herstellen van de ziekte. Dat gebeurde zonder antivirale behandeling. ,,Haar lichaam heeft geweldig gereageerd”, vertelden artsen tegen de lokale krant Gazzetta di Modena. Zij beschouwen de vrouw als de trots van het ziekenhuis, als een lichtpuntje in donkere tijden.

,,Ja, ik maak het goed”, bevestigde de patiënte eerder deze week. ,,Het waren professionele mensen die goed voor me gezorgd hebben.” Sinds vrijdag is Corsini weer thuis. Ze is de eerste persoon uit de provincie Modena die van het virus is hersteld.

Intensive care

Het aantal doden door het coronavirus in Italië steeg gisteren met 651 tot 5476. De stijging is lager dan een dag eerder, toen 793 mensen overleden. Het totaal aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in het land steeg zaterdag van 53.578 naar 59.138. Dat is de laagste procentuele stijging sinds de eerste coronabesmettingen op 21 februari aan het licht kwamen.

Van degenen die oorspronkelijk besmet waren, waren er gisteren 7024 volledig hersteld, vergeleken met 6072 de dag ervoor. Er lagen 3009 mensen op de intensive care tegen eerder 2857. De situatie in de zwaarst getroffen regio Lombardije, in het noorden van Italië, blijft kritiek, met 3456 doden en 27.206 besmettingsgevallen zondag, tegen 3095 en 25.515 een dag eerder.

Experimenteel medicijn

Eerder deze week werd bekend dat een 97-jarige man genas van het coronavirus. Na een verblijf van twee weken in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. Hij herstelde dankzij een experimenteel medicijn tegen ebola.

In een poging om de verspreiding van het virus verder in te dammen, zijn in Lombardije - de zwaarst getroffen regio van Italië - sinds zaterdag zelfs alle activiteiten in de open lucht, waaronder individueel joggen en fietsen, verboden. Wie de nieuwe regels schendt, riskeert een boete tot 5000 euro.

Wereldwijd zijn bijna 100.000 patiënten genezen verklaard. In totaal zijn ruim 223.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat aantal loopt in hoog tempo op.