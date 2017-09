Hoop voor ontvoerd Frans meisje (9) vervliegt

De uitgebreide zoektocht blijft zonder resultaat. Speurhonden vonden buiten wel sporen van het meisje maar die houden al snel op. Dat doet vermoeden dat Maëlysm in een auto is gestapt en is meegenomen. Eergisteren stopte de politie met het uitkammen van de Chailles-kloof bij het stadje, gisteren braken duikers hun speurtocht af in een nabijgelegen meer. Ook grotten zijn zonder resultaat doorzocht. Een bron bij de politie die anoniem wil blijven, zegt dat ‘alle aanknopingspunten zijn uitgeput’. De zoektocht zal ‘pas weer worden opgeschaald als het onderzoek daartoe aanleiding geeft’. Ook dat zit muurvast. De politie arresteerde op 3 september een verdachte maar het ontbreekt aan overtuigend bewijs dat hij het meisje in heeft ontvoerd, of erger heeft vermoord. De 34-jarige man uit Pont-de-Beauvoisin was een van de 180 gasten. Hij geeft toe dat Maëlys (Bretons voor prinsesje) in zijn auto heeft gezeten. Samen met een bevriend jongetje wilde ze zien of de hond in de kofferbak zat’, aldus zijn advocaat Bernard Méraud. De raadsman doelt daarmee op de hond van de verdachte.