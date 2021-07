Hoop voor festivals: uitbraak op megafestival Servië met tienduizenden bezoekers blijft uit

Een flinke opsteker voor festivals en andere grote buitenluchtevenementen: op het vierdaagse EXIT Festival in Servië is na wetenschappelijk onderzoek géén corona-uitbraak geconstateerd, bevestigt een Servische gezondheidsautoriteit. Het eerste grote festival sinds de pandemie, dat van 8 tot en met 11 juli in Novi Sad plaatsvond, werd dagelijks door bijna 50.000 bezoekers bezocht, onder wie enkele honderden Nederlanders.

Geen mondkapjes, geen anderhalve meter, geen sluitingstijden: in de Servische stad Novi Sad gingen tienduizenden bezoekers dag en nacht los in Petrovaradin, het beroemde fort dat al ruim twintig jaar het decor is van Exit Festival. Wie vooraf een negatieve pcr-test of een bewijs van vaccinatie kon laten zien, kreeg vier dagen onbeperkt toegang tot alle activiteiten op het terrein. Overnachten was mogelijk in een van de vele hotels, hostels of op een camping in de buurt.

Onder coronadeskundigen waren vooraf zorgen dat EXIT Festival mogelijk een broedplaats zou worden van coronabesmettingen, maar daar is tot dusver niets van gebleken, bevestigt Veselin Boja, directeur van het Novi Sad Health Centre. Zo is er twaalf dagen na de start van het festival geen sprake van een significante verslechtering van de epidemiologische situatie in Novi Sad.

Van de 20.000 bezoekers uit het buitenland die bij terugkeer naar hun land (meestal) een negatieve pcr-test nodig hadden, testte bovendien maar één bezoeker positief.

‘Geen massale besmetting’

Het belangrijkste onderdeel van de studie vormde een steekproef die op het terrein plaatsvond. Hierbij werden enkele honderden bezoekers in twee groepen verdeeld: bezoekers met een vaccinatiebewijs en bezoekers met een negatieve pcr-test. Zij werden een week later opnieuw op het virus getest. In beide groepen werd geen enkele coronabesmetting geconstateerd. Daarnaast bleken veel bezoekers zich reeds gevaccineerd te hebben. Uit een rondgang langs 16.000 bezoekers bleek dat maar liefst 95 procent al een coronaprik had gehad.

,,Met de rigoureuze toegangscontrole hadden we dergelijke onderzoeksresultaten wel verwacht”, zegt Veselin Boja tegen Pollstar, het gezaghebbende vakblad voor de concertbranche. ,,Het zal enige tijd duren om de definitieve analyseresultaten te krijgen, maar het kan nu al worden gezegd dat EXIT Festival geen plaats was van massale besmetting met het virus.”

Onrechtvaardig

Volgens festivaloprichter en CEO Dušan Kovačević bewijzen de resultaten dat de sector van live-evenementen in het verleden ‘onrechtvaardig is behandeld’. ,,Het onderzoek bewijst dat er zelfs tijdens een pandemie een middel en een model kan worden gevonden waarmee zelfs de grootste evenementen volledig veilig kunnen plaatsvinden.”

De studie is volgens Kovačević een belangrijke bijdrage aan de strijd voor een ‘betere behandeling van de muziekindustrie’. ,,Ik roep onze hele industrie op de krachten te bundelen en te strijden voor een eerlijke behandeling op internationaal niveau”, besluit hij in een verklaring.

Vertrouwen

Ana Brnabić, premier van Servië, was voorafgaand het festival al vol vertrouwen. ,,Servië is één van de koplopers op het gebied van massavaccinatie. Hierdoor is de epidemiologische situatie aanzienlijk verbeterd. Het plan is om de aankomende tijd zoveel mogelijk mensen, met name jongeren, te vaccineren, zodat we het land vanaf 21 juni kunnen openstellen voor bijeenkomsten, concerten en festivals.”

,,Op deze manier tonen we niet alleen zorg voor de evenementenindustrie die veel bijdraagt aan ons toerisme en onze economie, maar strijden we ook voor de geestelijke gezondheid van jongeren. EXIT Festival, waar ons land wereldwijd trots op is, zal één van de belangrijkste symbolen zijn van de Servische overwinning op de pandemie.”

Advies ministerie

De honderden Nederlanders die EXIT Festival bezochten, kregen naderhand het advies zich zo snel mogelijk te laten testen. ,,Als je klachten krijgt of als je in de buurt bent geweest van een risicovol contact, neem jezelf in acht en ga in quarantaine”, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ging hier om een algemeen advies.

Nederlandse festivalgangers hoefden bij terugkeer in ons land geen negatieve pcr-test of bewijs van vaccinatie te laten zien. Omdat het reisadvies voor Servië op geel staat, was quarantaine ook niet verplicht.

