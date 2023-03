Hooggerechtshof Panama weigert huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te erkennen

Sinds 2016 ontving het Panamese Hooggerechtshof verschillende beroepen van koppels van hetzelfde geslacht tegen de Gezinswet, die enkel het huwelijk tussen een man en een vrouw erkent. Volgens de stellen in kwestie is dit ongrondwettelijk. Daarom verzochten ze erkenning van hun huwelijken, die in andere landen waren gesloten.